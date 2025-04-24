Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Afra Saraçoğlu hakkında araştırmalar yapılıyor. Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu, Şükrü Saraçoğlu'nun torunu mu?

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

2 Aralık 1997 tarihinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde doğdu. İlköğretim ve ortaöğretimini Antalya'da tamamladı ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünü kazandı. Bu bölümde okurken 2016 yılında İkinci Şans filmi ile oyunculuğa ilk adımını attı.

Kariyer hayatı

Saraçoğlu oyunculuk kariyerine 2016 yılında İkinci Şans filmi ile başladı. Annesi, Afra'nın fotoğrafını Özcan Deniz'e gönderdikten sonra Afra deneme çekimine çağrıldı ve filmdeki rolünü aldı. Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın başrollerini paylaştığı filmde Afra, Yeşilçay'ın kızını oynadı. Kötü Çocuk filminde Tolga Sarıtaş ile başrolü paylaştı. Bu deneyimin ardından 2017-2018 yılları arasında yayımlanan Fazilet Hanım ve Kızları adlı ilk dizisinde 50 bölüm boyunca Ece karakterini canlandırdı. 2018 yılında Hummel ve Pantene'in marka yüzü oldu.

2018'de İyi Oyun ve Aşk Bu mu? filmleriyle kariyerine devam eden oyuncu, 2019'da kadrosunda Mehmet Aslantuğ'un olduğu ve 21 bölüm süren Kardeş Çocukları dizisinde yer aldı. 2020'de Öğretmen dizisinde yer aldı.

2021'de Çağan Irmak'ın yönetmenliğini üstlendiği, Yeşilçam'da Çağatay Ulusoy ile birlikte rol aldı. 2021 yılında Cornetto ve Koton markalarının yüzü oldu. Aynı yıl, Nurgül Yeşilçay ile birlikte Bir Barda Bir Gece adlı tiyatro oyununda yer aldı. 2022 yılı itibarıyla Star TV'de yayımlanan Yalı Çapkını adlı dizide Seyran Şanlı karakterini canlandırmaktadır.

AFRA SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU'NUN TORUNU MU?

Birçok kişi, ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Başbakanı Şükrü Saracoğlu arasında bir akrabalık ilişkisi bulunduğunu zannetmektedir. Ancak bu düşünce, yalnızca soyadı benzerliğine dayanmaktadır.