Afra Saraçoğlu Anadolu Yakası'na taşındı! İşte sebebi...

Milliyet'ten Sercan Kısmet'in haberine göre; Afra Saraçoğlu, 26 Kasım'da DasDas'ta prömiyeri gerçekleşecek 'Bir Barda Bir Gece...' oyunu için tiyatroya kapandı. Oyuncu, Nurgül Yeşilçay'la partner olacağı proje için okuma provalarına aralıksız devam ediyor. Uskumruköy'de oturan Saraçoğlu'nun, tiyatro salonunun Anadolu Yakası'nda olması nedeniyle en az iki saatlik trafiği çekmemek için Ataşehir'deki arkadaşına taşındığı öğrenildi.

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