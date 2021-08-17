Afganlar Arap mı? Afganların kökeni nedir?

Son dönemde haberlerde ve sosyal medyada sık sık gündem olan Afganistan ve Afganlar, vatandaşların merak konusu oldu ve konu hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. En çok da Afganlar Arap mı ve Afganların kökeni nedir gibi konular merak edildi. Peki, Afganlar Arap mı? Afganların kökeni nedir?

Sosyal medyada ve haberlerde sık sık gündem olan Afganistan'da yaşanan hareketlilik sonrası Afganlar hakkında detaylar da merak edildi. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz. Peki, Afganlar Arap mı? Afganların kökeni nedir?

AFGANLAR ARAP MI?

Afganlar. Afganistan'da en kalabalık ve hâkim grubu teşkil eden Afganlar'ın ülkeye kuzeyden milâttan önce 480 civarında geldikleri ve Süleyman dağları etrafına yerleştikleri bilinmektedir. Kuzeyde yaşayan kabilelere Pehtûn, güneydekilere de Peştûn denilmektedir. Konuştukları dil bugün Afganistan'ın resmî dili olan Peştuca'dır. Pehtûn ve Peştûnlar 480'den sonra yine kuzeyden gelen Halaç (Ak Hun veya Eftalit) Türkleri'yle karıştıkları için halkın etnik yapısı değişerek bugünkü Afganlar meydana gelmiştir. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor. Bu karışmaya rağmen Halaç Türkleri, Galzaylar adı ile kendi karakterlerini uzun zaman korumuşlar ve hatta bir ara Pehtûnlar ve Peştûnlar'dan ayrı olarak Kandehar yöresinde bağımsız bir devlet kurdukları gibi kısa bir süre de İran'ı ellerine geçirmişlerdir. Afganistan'da yaşayan Afganlar bugün 8.000.000 civarındadır.