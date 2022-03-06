Afganistan'ın kuzeyindeki Şor Tepe ilçesi sakinleri geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor - Haberler

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Afganistan'ın kuzeyindeki Şor Tepe ilçesi sakinleri geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor

AA, Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel
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Süpürge yapımı Süpürgelerden detay Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şor Tepe ilçesinde yaşayan halkın birçoğu geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor.

Süpürge yapımı

Süpürgelerden detay Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şor Tepe ilçesinde yaşayan halkın birçoğu geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor. Kişi başı günlük ortalama 200 süpürge yapan köy sakinleri bu işten 5 ila 10 dolar arasında kazanç sağlıyor. Satışa hazır hale getirilen süpürgeler, 3 gün güneşte bekletildikten sonra diğer illere gönderiliyor.

Afganistan'ın kuzeyindeki Şor Tepe ilçesi sakinleri geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor

Afganistan'ın kuzeyindeki Şor Tepe ilçesi sakinleri geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor

Afganistan'ın kuzeyindeki Şor Tepe ilçesi sakinleri geçimlerini süpürge yaparak sağlıyor

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Güncel

Afganistan, Güncel, Haberler

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