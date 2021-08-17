Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin 2019'da Sırbistan'da görüştüğü ortaya çıktı
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Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin 2019'da Sırbistan'da görüştüğü ortaya çıktı

Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin 2019'da Sırbistan'da görüştüğü ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin - Haberler | Güncel

Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, dışişleri bakanı olarak görev yaptığı 2019'da Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin başkent Belgrad'da barış müzakerelerinde bulunduğunu açıkladı.

Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, dışişleri bakanı olarak görev yaptığı 2019'da Afganistan hükümeti ile Taliban temsilcilerinin başkent Belgrad'da barış müzakerelerinde bulunduğunu açıkladı.

Dacic, tarafların Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de izniyle 2019'da Belgrad'da bir araya geldiğini belirterek, "Burada 3 kez görüştüler. Büyük güçler, bizim bunu yaptığımızı görünce, 'Biz, bunu Doha ve Katar'da yapacağız' dediler, sonuç gördüğünüz gibi." ifadelerini kullandı.

Dönemin dışişleri bakanı olarak görüşmelere ev sahipliği yaptığını dile getiren Dacic, "Bugüne kadar hiçbir yerde söz konusu görüşmelere ilişkin açıklamada bulunmadım, zira bunun bir sır olarak kalması konusunda anlaşmıştık." dedi.

Dacic, Sırbistan'ın barış müzakerelerine karışmadığının altını çizerek, "İki tarafın da ortak kanaatiyle bir ilerleme kaydedildiği yönündeydi, ateşkes ilan edilmişti." diye konuştu.

Görüşmelerin gerçekleştirildiği dönemde, bazı Taliban temsilcilerinin isimlerinin, müzakerelere katılmak üzere seyahat edebilmeleri için kara listelerden çıkarıldığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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