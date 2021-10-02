Afganistan'da 2'si Taliban mensubu 4 kişi silahlı saldırı sonucu öldürüldü

Afganistan'da yabancı güçlerin çekilmesinin ardından Deaş saldırılarının artış gösterdiği Celalabad kentinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısı sonucu 2'si Taliban mensubu 4 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Kabil'in doğusundaki Nangarhar vilayetindeki Taliban yetkililerinden alınan bilgiye göre, silahlı saldırıda 2 Taliban mensubu ve 2 sivil hayatını kaybetti.

Afganistan Bağımsız Gazetecileri Koruma Derneği, Gazeteci-Yazar Sayed Maruf Sadat'ın olayda hayatını kaybeden siviller arasında olduğunu açıkladı. Hayatını kaybeden diğer sivilin ise Sadat'ın kuzeni olduğu belirtildi.

Gazeteci-Yazar Sadat'ın oğlunun da aralarında bulunduğu 2 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı.

Bu arada, Cüzcan eyaletinin Akça ilçesindeki bir düğün salonunda bombalı saldırı meydana geldi.

Düğün salonu müdüründen alınan bilgiye göre, bombalı saldırıda biri gelin iki kişi hayatını kaybetti.

Nangarhar'da DEAŞ hareketliliği arttı

Afganistan'daki yabancı güçlerin 31 Ağustos itibarıyla tamamen ülkeden çekilmesinin ardından, Taliban güçlerine yönelik DEAŞ saldırıları artış gösterdi.

Celalabad şehrinde düzenlenen bir dizi bombalı saldırıyı DEAŞ üstlenmişti.