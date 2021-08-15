Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesinden el sallayarak kaçtı! Videoyu çeken kişi hıçkırıklara boğuldu

Taliban'ın Kabil'de kontrolü sağlama başlamasının ardından Tacikistan'a kaçan Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin uçağa binerken çekilen görüntüleri geldi. Gani'nin el salladığı görüntüleri çeken kişinin ağladığı duyuluyor.

Taliban, Afganistan hükümet güçleriyle günler süren çatışmalar sonrasında 34 kent merkezinden 31'ini ele geçirdi. Bugün de Kabil'e giriş yapan Taliban güçleri, çatışmaya girmek istemediklerini ve hükümetin kendi isteğiyle bölgeyi bırakması gerektiğini ifade etti. Taliban, ele geçirdiği Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda toplantı yaparken, ülkenin Cumhurbaşkanı Eşref Gani de Tacikistan'a kaçtı.

UÇAĞA BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Gani'nin beraberindeki heyet ile birlikte uçağa binerken çekilen görüntüleri de sosyal medyaya yansıdı. Ağır adımlarla uçağa doğru ilerleyen Gani'nin önce yerde daha sonra ise merdivenlerin tepesinde iki kez el salladığı görülüyor. Bu anları kayıt altına alan kişinin hıçkırıklara boğulması da videoda dikkat çeken bir diğer detay olarak yer aldı.