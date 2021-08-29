"Afganistan'a Özgürlük" gösterisi
Gösteri düzenleyen kişiler Protesto gösterisi Yürüyüş yapılması NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, "Afganistan'a Özgürlük" adında gösteri yürüyüşü düzenleyerek 5th Avenue'daki NY Halk Kütüphanesi'nde Taliban'ı protesto etti.
Gösteri düzenleyen kişiler
Protesto gösterisi
Yürüyüş yapılması NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, "Afganistan'a Özgürlük" adında gösteri yürüyüşü düzenleyerek 5th Avenue'daki NY Halk Kütüphanesi'nde Taliban'ı protesto etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun