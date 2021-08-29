"Afganistan'a Özgürlük" gösterisi

Gösteri düzenleyen kişiler Protesto gösterisi Yürüyüş yapılması NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, "Afganistan'a Özgürlük" adında gösteri yürüyüşü düzenleyerek 5th Avenue'daki NY Halk Kütüphanesi'nde Taliban'ı protesto etti.