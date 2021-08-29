"Afganistan'a Özgürlük" gösterisi
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"Afganistan'a Özgürlük" gösterisi

Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun - Haberler | Güncel

Gösteri düzenleyen kişiler Protesto gösterisi Yürüyüş yapılması NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, "Afganistan'a Özgürlük" adında gösteri yürüyüşü düzenleyerek 5th Avenue'daki NY Halk Kütüphanesi'nde Taliban'ı protesto etti.

Gösteri düzenleyen kişiler

Protesto gösterisi

Yürüyüş yapılması NEW YORK - ABD'nin New York kentinde bir araya gelen yüzlerce kişi, "Afganistan'a Özgürlük" adında gösteri yürüyüşü düzenleyerek 5th Avenue'daki NY Halk Kütüphanesi'nde Taliban'ı protesto etti.

'Afganistan'a Özgürlük' gösterisi
'Afganistan'a Özgürlük' gösterisi
'Afganistan'a Özgürlük' gösterisi
'Afganistan'a Özgürlük' gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tayfun Coşkun

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