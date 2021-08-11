Afgan mültecilerin Alanya plajında Afganistan bayrağı diktiği iddiası

Alanya ilçesinde bir plajda, 2 Afgan gencin Afganistan bayrağını göndere çektiği iddia edilen görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Görüntülerle ilgili açıklama yapan Antalya Valiliği, görüntülerin 2018 yılına ait olduğunu ve görüntüdeki kişinin Türk vatandaşı olduğunu duyurdu. Görüntülerin çekildiği yerde birden fazla ülkenin bayrağı olduğu ifade edilen açıklamada sadece Afgan bayrağının gösterildi belirtildi.

Alanya'da Afgan olduğu öne sürülen iki gencin Afganistan bayrağını bayrak direğine çektiği görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Gençlerin 3 ay önce çektiği görüntüleri ülkelerine döndükten sonra paylaştığı iddia edilirken, gerçek başka çıktı.

GÖRÜNTÜLER 2018 YILINA AİT ÇIKTI

Görüntülerle ilgili açıklama yapan Antalya Valiliği, videonun 2018 yılında çekildiğini, gençlerden birinin Türk vatandaşı olduğu bilgisini kamuoyuna sundu. İddiaya konu olan plajda çok sayıda ülkenin bayrağına yer verildiği ancak bazı videolarda sadece Afgan bayrağının gösterildiğine de dikkat çekildi.

VALİLİK İDDİALARI YALANLADI

Antalya Valiliği'nin açıklaması şu şekilde;

''Bugün sosyal medyada çıkan Alanya'da bayrak asma ile ilgili haberlerde çıkan görüntülerdeki ilki 2018 yılına ait olup görüntüdeki şahıs ülkemiz vatandaşıdır ve Emniyette işlemleri devam etmektedir.

İkinci görüntüdekiler ise görüntünün çekildiği yerin personeli olup oradaki birden fazla ülkenin bayrağının bulunduğu direklerden sadece birinin gösterildiği anlaşılmakla birlikte ilgili şahıslar Emniyet müdürlüğümüzce tespit edilerek konu Başsavcılığımıza intikal ettirilmiştir.''