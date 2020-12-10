Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında öldürüldü

Afgan gazeteci Malala Maiwand arabasında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Celalabad kentinde bu sabah düzenlenen saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Vilayet Valiliği sözcüsü Ayetullah Hociyani, Enikass Televizyonu ve Radyosu'nda haber spikerliği yapan ve bir tartışma programı sunan Maiwand'a ateş açan saldırganların kaçtığını söyledi.

Bir sivil toplum aktivisti olan Maiwand, daha önce ülkede kadın gazeteci olmanın zorluklarını dile getirmişti. Ülkede son dönemde bazı gazeteci, aktivist ve siyasetçiler benzer saldırılara hedef oldu.

SALDIRILAR SON DÖNEMLERDE ARTTI

Geçen ay Kabil'de eski bir televizyon sunucusu olan Yama Siawash arabasına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu beraberindeki iki kişiyle birlikte yaşamını yitirmişti. Yine geçen ay Helmand'da Radio Liberty muhabiri Aliyas Dayee arabasına yerleştirilen bombanın patlamasıyla hayatını kaybetmişti. Saldırılardaki artış, Afgan yetkililerle Taliban'ın Doha'da müzakereler yürüttüğü bir döneme rastlıyor. Görüşmelerde bazı konularda ilerleme sağlandığı ancak henüz ateşkes ve yetki paylaşımı gibi başlıklara geçilmediği belirtiliyor.