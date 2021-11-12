Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın... - Haberler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.

MALATYA (İHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." - ANKARA

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