Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın...
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
MALATYA (İHA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, şu an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Tarama çalışmaları devam etmektedir." - ANKARA
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