Afet bölgesi için yardım toplayan Burcu Esmersoy, sırtında koli taşıdı

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınlardan sonra afetzedeler ve ekipler için yardım topladı. Ürünlerin afet bölgelerine ulaştırılmasına yardımcı olan Esmersoy, sırtında koli taşıyarak vatandaşlara yardımcı oldu.

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınların söndürülmesi için çalışmalara devam ediliyor. Yangında evleri zarar gören afetzedeler için harekete geçen Burcu Esmersoy ise yardım kampanyası başlatarak ihtiyaç duyulan malzemeleri topladı.

SIRTINDA KOLİ TAŞIDI

Topladığı yardımlarla afet bölgelerine giden Burcu Esmersoy, ağır kolileri de sırtında taşıyarak toplama noktalarına teslim etti. Esmersoy, yardım toplama merkezlerinde de ürünlerin paketlenmesi ve dağıtılmasına da yardımcı oldu.

YERE OTURARAK TEPE LAMBALARINI HAZIRLADI

Bu davranışlarıyla örnek olan Burcu Esmersoy, yere oturarak itfaiye ve orman çalışanları için toplanan tepe lambalarını da kullanıma hazır hale getirdi.