Aferim nasıl yazılır? TDK'ya göre aferin mi, aferim mi?
Haberler » Gündem » Aferim nasıl yazılır? TDK'ya göre aferin mi, aferim mi? - Haberler

Aferim nasıl yazılır? TDK'ya göre aferin mi, aferim mi?

Günlük hayatımızda kullandığımız birçok kelimenin nasıl yazıldığını karıştırabiliyoruz. Bu kelimelerden bir tanesi "aferin". Peki, aferim nasıl yazılır? TDK'ya göre aferin mi, aferim mi yazılır?

15.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:53
Aferim nasıl yazılır? TDK'ya göre aferin mi, aferim mi?

Aferin kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Aferin nasıl yazılır? Aferim mi, aferin mi? TDK'ya göre aferin kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

AFERİN NASIL YAZILIR? AFERİM Mİ, AFERİN Mİ?

Bir kaç nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "aferin" şeklindedir.

Aferim: Yanlış

Aferin: Doğru

AFERİM İLE ÖRNEK CÜMLE

"Aferin İsmail, söyle, daha bağırarak söyle!" - Reşat Nuri Güntekin


Haber Videosu

: Aferim nasıl yazılır? TDK'ya göre aferin mi, aferim mi?
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler