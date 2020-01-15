: Aferim nasıl yazılır? TDK'ya göre aferin mi, aferim mi?

15.01.2020 14:51 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:53

Aferin kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Aferin nasıl yazılır? Aferim mi, aferin mi? TDK'ya göre aferin kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

AFERİN NASIL YAZILIR? AFERİM Mİ, AFERİN Mİ?

Bir kaç nasıl yazılır sorusunun TDK'ya göre cevabı: "aferin" şeklindedir.

Aferim: Yanlış

Aferin: Doğru

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