AFAD: Sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel sularına kapılan 4 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sel sularına kapılan 4 kişinin hayatını kaybettiğini, Bartın'da kaybolan 1 kişiyi arama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, 7-11 Ağustos'ta Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana geldiği hatırlatıldı.

Bartın'ın Ulus ilçesi, Kastamonu'nun Azdavay, İnebolu, Bozkurt, Küre ve Pınarbaşı ilçeleri ve Sinop'un Ayancık ilçelerinin selden etkilendiği belirtilen açıklamada, afetin hemen ardından tüm ilgili kurumların personel ve araç desteğiyle tahliye, arama-kurtarma ve müdahale çalışmalarına başladığı vurgulandı.

Afetten etkilenen il ve ilçelerde kurulan afet koordinasyon merkezleri ile bölgedeki müdahale çalışmalarının eşgüdüm halinde yürütüldüğü aktarılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 4 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan 1 vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisi verildi.

Bartın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, İtfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri ile sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valiliklerinin teyakkuz haline geçirildiği ifade edildi.

Tahliye çalışmaları

Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçlarının görev yaptığı aktarılan açıklamada, tahliye ve barınma çalışmalarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Bartın; Ulus ilçesi Zaferköy Ağdacı Mahallesi'nde sel afeti sonrası 300 afetzede güvenli bölgelere tahliye edilmiştir. Kastamonu; Cide İlçesi Çayüstü köyü Güzel ve Merkez mahallelerinden 210 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Bozkurt ilçesinden 2 helikopter ile Abana ilçesinde afetzedelerin tahliye faaliyeti devam etmektedir. Sinop; Ayancık ilçesi Babaçay, Zaviye, Söküçayırı ve Yenikonak köylerinden 106 afetzede 2 helikopter aracılığıyla tahliye edilmiştir. Ayancık ilçesinden 2 Sahil Güvenlik, 2 Kara Kuvvetleri helikopteri ile tahliye çalışmaları devam etmektedir. Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 577 kişilik kapasite ayrılmış olup, 450 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır."

Enerji temini

Açıklamada, Bartın genelinde 4 köye, Kastamonu genelinde 194 köye ve Sinop'ta ise Ayancık ve Türkeli ilçelerine bağlı 87 köye elektrik verilemediği hatırlatılarak Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı ile Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edildiği bildirildi.

Altyapı çalışmaları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı aracılığıyla bölgedeki yol ve köprü gibi altyapı unsurlarının onarılması amacıyla yeterli sayıda ekip, ekipman ve araç takviyesi yapıldığı belirtilen açıklamada, Karabük-Bartın yolu Bahçecik mevkisinde yoğun yağış sonucu bir köprüde göçük meydana geldiği anımsatıldı.

Kastamonu'da 2, Bartın'da 2 köprünün yıkıldığı, 3 ilde birçok köprünün ise hasar gördüğüne işaret edilen açıklamada, Sinop Ayancık ilçesine ulaşımın köy yollarından sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, bölgede yağışların etkisini bugün saat 18.00 civarında kaybetmesinin beklendiğine dikkat çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur