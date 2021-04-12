AFAD Kurum müdürlerini ziyaret ediyor

DÜZCE(İHA) – AFAD tarafından 2021 yılı afet eğitim yılı kapsamında Düzce'de kurum müdürleri ziyaretleri devam ediyor.

DÜZCE(İHA) – AFAD tarafından 2021 yılı afet eğitim yılı kapsamında Düzce'de kurum müdürleri ziyaretleri devam ediyor. Ziyaretlerde AFAD ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulunuluyor.

AFAD 2021 yılını eğitim yılı olarak belirledi. Düzce'de de eğitimler tüm hızı ile devam ederken, Düzce AFAD İl Müdürü Ali Kartal ve Şube Müdürü Cihan Metin kurum müdürlerini ziyaret etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Düzce Sivil Toplumla İlişkiler Müdür Vekili Cengiz Şahin'i ziyaret ederek, 2021 afet eğitim yılı kapsamında Düzce'de faaliyette bulunan Sivil toplum kuruluşlarının üyelerine yönelik planlanan afet farkındalık eğitimi öncesinde görüş alışverişlerinde bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı