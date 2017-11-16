Afad ekipleri, depremin vurduğu bölgede yardımlarını sürdürüyor

AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu deprem bölgesinde incelemelerde bulundu



IRAK - AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu yardım tırları ile depremin yaşandığı bölgeye geldi.



AFAD başkanı Mehmet Güllüoğlu bu gün Bamo köyüne gelerek Nahiye Müdürü Adil Salih ile görüşüp deprem hakkında bilgi aldı. Daha sonra yardım tırlarının da bölgeye gelmesiyle çevredeki vatandaşlara gıda ce yaşamsal malzemeler dağıtıldı. Bölgeye toplamda 250 koli, 1000 battaniye ve 250 çadır ulaştırıldı.

Ayrıca AFAD ekipleri tarafından durumu acil olan Hama Şerif Aziz adlı vatandaşa çadır kuruldu.