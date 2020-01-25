: Son dakika: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesinde olmak üzere iki kişi daha kurtarıldı

25.01.2020 08:22 | Son Güncelleme: 25.01.2020 08:48

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişinin daha enkaz altından kurtarıldığı bildirildi.

AFAD'ın twitter hesabından, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Elazığ'da görev yapan arama kurtarma ekiplerimiz az önce biri Gezin'de, biri de merkezde olmak üzere, iki kişiyi daha enkaz altından sağ olarak kurtarmıştır." ifadelerine yer verildi.

20 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan AFAD'ın 25 Ocak'ta sabah saatlerinde yaptığı ilk açıklamada 20 kişinin hayatını kaybettiğini, 1015 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Sivrice'deki deprem sonrasında saat 07.50 itibarıyla bölgede 4 ve üzeri büyüklükte 11 sarsıntı meydana geldiği, toplam artçı sayısının da 228 olduğu belirtildi.

BÖLGEYE 144 TIR YARDIM

AFAD Başkanlığınca bölgeye, 144 tır ile 6065 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 11 bin 532 yatak ve 18 bin 720 battaniye sevk edildiği aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Türk Kızılay, bölgeye 202 personel, 29 araç, 7 ikram aracı ve 4 mobil mutfak ile 2 sahra mutfak kiti, 15 bin 747 battaniye, 5656 yatak, 1563 ısıtıcı, 2500 çadır, 193 bin 420 kilogram un ve 3200 adet gıda kolisi sevk etmiştir.

Acil ihtiyaçlar nedeniyle barınma, beslenme, enerji, haberleşme, hasar tespit ve psikososyal çalışma gruplarından ekipler bölgeye sevk edilmeye başlamıştır. Bu kapsamda 143 personel ve 47 araç bölgeye yönlendirilmiştir."

Kaynak: AA

Haber Videosu