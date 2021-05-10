ADÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209-A desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

ADÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209-A desteği

ADÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209-A desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri tarafından 2021 yılı içerisinde Prof. Dr. Cafer Eken'nin danışmanlığında TÜBİTAK'a sunulan iki proje, 2209-A kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü öğrencileri tarafından 2021 yılı içerisinde Prof. Dr. Cafer Eken'nin danışmanlığında TÜBİTAK'a sunulan iki proje, 2209-A kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

İbrahim Canözü'nün yürütücü olduğu 'Çilekte (Fragaria x ananassa Duch.)'de Kurşuni Küf Hastalığına Neden Olan Botrytis cinerea'ya Epicoccum nigrum ve Ulocladium atrum İzolatlarının Antagonistik Etkilerinin Araştırılması' ve Fatma Deniz Yılmaz'ın yürütücü olduğu 'Bazı Bitki Patojeni Fungusların Kültür Filtratlarının Hıyar, Domates ve Biberde ki Fitotoksik Etkilerinin Araştırılması' başlıklı projeler desteklenecek. ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Proje ekibini tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - AYDIN

ADÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209-A desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri: İş arkadaşı tarafından banyoda ölü bulundu
Son dakika haberleri: İş arkadaşı tarafından banyoda ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cansu Dere Burcu Biricik İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Serdar Aziz Yılmaz Vural Ali Tandoğan
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İsrail Filistin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ADÜ Ziraat Fakültesi Öğrencilerine TÜBİTAK 2209-A desteği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.5.2021 14:47:26. #1.16#

title