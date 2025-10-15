15 yaşındayken "Supermodel of Brazil" yarışmasını kazanarak adını duyurmuş, ertesi yıl "Supermodel of the World" yarışmasında ikinci olmuştur. Bu başarısının ardından New York'a taşınmış ve Elite Model Management ile anlaşma yaparak uluslararası modellik kariyerine adım atmıştır. Lima, özellikle Victoria's Secret kampanyalarıyla ün kazanmış; 1999-2018 yılları arasında bu markanın "meleği" (Angel) olarak görev almıştır. Aynı zamanda 2003 yılından itibaren Maybelline kozmetik markasının yüzü olmuş, pek çok dergi kapağında yer almış ve markalarla işbirlikleri yürütmüştür. Adriana Lima kimdir, kaç yaşında, mankenliği bıraktı mı?

ADRİANA LİMA KİMDİR?

Adriana Lima 12 Haziran 1981 doğumlu olduğundan, 2025 yılı itibarıyla 44 yaşındadır. Dünya modellik arenasında uzun yıllar boyunca adından söz ettiren Lima, yaşına rağmen hâlâ dikkat çekici görünümünü korumaktadır.

KARIYERİNİN DÖNÜM NOKTALARI

• Lima, çok genç yaşta yarışmalarla modelliğe başlamış, kısa süre içinde uluslararası arenada tanınmıştır.

• 1999 yılında Victoria's Secret ile çalışmaya başlamış ve marka ile uzun soluklu bir birliktelik kurmuştur.

• 2017 yılında Forbes tarafından "en değerli Victoria's Secret meleği" seçilmiştir.

• Moda haftalarında birçok ünlü tasarımcı ile çalışmış, podyum defilelerinde yer almış, kampanyalarda yer almıştır.

• Modellik dışı çalışmaları arasında televizyon projeleri, reklam filmleri ve marka işbirlikleri bulunmaktadır.

MANKENLİĞİ BIRAKTI MI?

Adriana Lima'nın modellikten tamamen çekildiği yönünde net bir beyan olmasa da, Victoria's Secret ile olan meleklik görevini 2018 yılında sona erdirmiştir. O yıl bir Instagram gönderisinde, "Sevgili Victoria, bana sadece kanat vermekle kalmadın, uçmamı da öğrettin" şeklinde bir veda mesajı paylaşmıştır.

Bu karar verildiğinde Lima 37 yaşındadır ve bu tarihten itibaren Victoria's Secret defilelerinde yer almamıştır. Ancak bu; kariyeri tamamen sona erdi anlamına gelmez. 2024 yılında Lima, altı yıllık aranın ardından Victoria's Secret defilesine geri dönmüştür ve yeniden podyumda görünmüştür. Bu dönüş, modellik kariyerinin tamamen kapandığını söylemenin doğru olmayabileceğini göstermektedir.

Ayrıca, Lima hâlâ markalarla fotoğraf çekimleri, kampanyalar ve özel projelerde çalışmaya devam etmektedir. Bu bağlamda "mankenliği bıraktı mı?" sorusuna tek bir cevap vermek zor olabilir: Meleklik gibi belirli projenin sonlandırılması gerçekleşmiş olsa da, sahneden tamamen çekilmiş değildir.

GELECEK HEDEFLERİ VE MİRAS

Adriana Lima, modellik dışında anne kimliği, sosyal sorumluluk projeleri ve marka temsilcilikleriyle de dikkat çekmektedir. Hem modellik alanında hem de moda dünyasında ileriye dönük projelere açık davranmakta ve modaya, güzelliğe dair algıları yenilemeye çalışmaktadır.

Yaşamının yarattığı miras, özellikle genç modellere ve kadınlara "yaş sınırı yoktur, tutku ve kararlılıkla çalışmak önemlidir" mesajını iletmektedir. Lima'nın kariyeri, modellik dünyasında sürdürülebilir başarı ve saygı ile anılacak örneklerden biridir.