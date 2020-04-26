Adres bildirimi tescil işlemleri, 11 Mayıs'a kadar durduruldu NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, koronavirüsle mücadele kapsamında iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulmasının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı.

NÜFUS ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nce, koronavirüsle mücadele kapsamında iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulmasının 11 Mayıs'a kadar uzatıldığı açıklandı.

Nüfüs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "COVİD-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler doğrultusunda salgın yayılımının en aza indirilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri ve e-devlet portalı üzerinden yapılan iller arasındaki adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulması 11.05.2020 tarihine kadar uzatılmıştır" denildi.

Kaynak: DHA