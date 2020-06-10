Adrasan Göleti'nden tarımsal sulama başladı
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Adrasan Göleti'nden tarımsal sulama başladı

Kumluca ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2008'de temeli atılan ve 2018'de yapımı tamamlanan Adrasan Göleti'nden tarım alanlarına kapalı devre su dağıtımı başladı.

Adrasan Göleti'nden tarımsal sulama başladı
10.06.2020 11:43 | Son Güncelleme: 10.06.2020 12:18

Kumluca ilçesinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 2008'de temeli atılan ve 2018'de yapımı tamamlanan Adrasan Göleti'nden tarım alanlarına kapalı devre su dağıtımı başladı.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, göletten tarım alanlarına ilk su verilmesi dolayısıyla incelemelerde bulundu.

Kökce, yaptığı açıklamada, Adrasan Mahallesinde kapalı sulama sisteminin devreye girmesiyle tarımsal üretimin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını, kendilerinin sadece Adrasan değil üretimin 12 aya çıkartılabilmesi için tüm Kumluca havzasının kapalı devre sulama sistemi kapsamına alınmasını arzuladıklarını ifade etti.

Adrasan Göleti ve kapalı devre sulama sisteminin Adrasan halkına hayırlı olmasını dileyen Kökçe, "Adrasan halkımıza, emeği geçen muhtarımıza Devlet Su İşlerine, hepsine çok çok teşekkür ederiz. 12 ay tarım yapan bir ilçenin tamamının kapalı devre sulama sistemine geçmesi bizi çok mutlu ve memnun edecektir. Biz hem Türkiye'ye hem de dünyaya gıda ihraç eden gıdanın başkentiyiz. Onun için Kumluca'nın tamamının kapalı devre sulama sistemine geçmesini çok önemsiyoruz." diye konuştu.

Aksoy ise 2008'de yapımına başlanılan göletin ilk defa tarım alanlarına su veriliyor olmasının mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Baraj statüsündeki göletin 50 metre gövde yüksekliğe, 2,82 milyon metreküp su hacmine sahip olduğunu ve yaklaşık 6 bin dekar alanda sulama yapılacağını kaydeden Aksoy, şunları söyledi:

"2008 yılında başladığımız sulama suyu çalışmalarımız biraz geç olsa da sonunda gerçekleşti. Bu yıl göletimizden damlama kapalı devre sulama sistemi ile sulamaya başladık. Adrasan havzası içinde sulama olmazsa olmaz olan ve sulama projesi dışında kalmış yerlerimiz var. Projenin genişletilerek sulama olmayan yerlerinde dahil edilmesini istiyoruz."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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