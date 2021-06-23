Adnan Yücel kimdir? Adnan Yücel hayatı ve biyografisi
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Adnan Yücel kimdir? Adnan Yücel hayatı ve biyografisi

Adnan Yücel kimdir? Adnan Yücel hayatı ve biyografisi
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"Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek" şiiriyle tanınan Adnan Yücel, geride bir çok eser bırakmıştır. Peki, Adnan Yücel kimdir? Adnan Yücel hayatı ve biyografisi

Şair Adnan Yücel, ölümünün sekizinci yıldönümünde anılıyor. Toplumcu şiirin önemli temsilcilerinden Şair Adnan Yücel hayatı ve biyografisi hakkında detaylar...

ADNAN YÜCEL KİMİR?

Adnan Yücel, 27 Mart 1953'te Elazığ'ın Dilek köyünde doğdu.

Diyarbakır Eğitim Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünü bitirdi. Bir süre çeşitli ortaöğrenim kurumlarında öğretmenlik yaptıktan sonra Çukurova Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Şiirleri, Edebiyat 81, Evrensel Kültür, Petek, Sanat Emeği, Somut, Söylem, Yapıt, ve Yeni Olgu gibi dergilerde yayınlandı.

Şiir kitapları

  • Kavgalara Söylenen Sevda
  • Soframda Kaval Sesi
  • Bir Özlem Bir Türkü
  • Acıya Kurşun İşlemez
  • Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek
  • Rüzgarla Bir
  • Ateşin ve Güneşin Çocukları
  • Çukurova Çeşitlemesi
  • Sular Tanıktır Aşkımıza
  • Acının Rengi
  • Acıya Kurşun İşlemez
  • Ay Işığında

Hakkında yazılanlar

  • Özer, Mehmet (derleyen) (2003). Aşkın ve Başkaldırının Şairi: Adnan Yücel. Ankara: Yurt Kitap-Yayın. ISBN 975-7076-67-8.

Kaynak: Antoloji.com - Adnan Yücel

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