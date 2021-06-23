Adnan Yücel kimdir? Adnan Yücel hayatı ve biyografisi

"Yeryüzü Aşkın Yüzü Oluncaya Dek" şiiriyle tanınan Adnan Yücel, geride bir çok eser bırakmıştır. Peki, Adnan Yücel kimdir? Adnan Yücel hayatı ve biyografisi