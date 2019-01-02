MHP Tokat Belediye Başkan Adayı Adnan Özmen Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde MHP, Tokat Belediye Başkan adayını belirledi. Tokat Belediye Başkan adayı Adnan Özmen oldu. Peki, Adnan Özmen kimdir?

ADNAN ÖZMEN KİMDİR?

Özmen, 1956 yılında Tokat'ın Pazar ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Pazar'da tamamlayan Adnan Özmen, uzun yıllar ticaretle uğraştı.

SİYASİ DANIŞMANLIK YAPTI

1989 yılında kurucu başkan olarak Pazar Belediye Başkanlığı yapmaya başlayan Adnan Özmen, 1994 yılında ikinci defa Anavatan Partisi'nden belediye başkanı seçildi. 1999-2009 yılları arasında MHP'den aday olup, seçimleri kazandı ve 2009 - 2014 yılları arasında 5 yıl bu görevi yürüttü. Özmen, Adana Büyükşehir Belediyesi'nde siyasi danışmanlık ve koordinatör olarak görev yapıyordu.

TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU

Evli ve 3 çocuk babası Adnan Özmen, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde de MHP'den Tokat İli Belediye Başkan adayı oldu.