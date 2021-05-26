Adnan Oktar'ın Silivri Cezaevinden Batman'a sevk edildiği iddiası

Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek suçundan 9 bin 803 yıl 6 ay hapis cezası verilen Adnan Oktar'ın İstanbul, Silivri Cezaevinden Batman'ın Beşiri ilçesinde yeni yapılan yüksek güvenlikli cezaevine nakledildiği iddia edilmişti. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade edildi.

Adalet Bakanlığı bazı yayın organları tarafından Adnan Oktar'ın Batman'a sevk edildiği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

''HERHANGİ BİR NAKİL PLANLANMIYOR''

Bakanlık bünyesindeki Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçundan cezaevinde bulunan Adnan Oktar'ın herhangi bir cezaevine naklinin planlanmadığını belirtti.

BAKANLIK İDDİALARI YALANLADI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma ve muhtelif suçlardan, ceza infaz kurumunda barındırılan hükümözlü Adnan Oktar hakkında bazı basın yayın organlarında 'Batman iline sevk edildiği ve Batman Ceza İnfaz Kurumuna yerleştirildiği' yönünde haberler yer almaktadır. Adı geçen hükümözlü hakkında, herhangi bir nakil planlaması ya da verilmiş bir nakil emri bulunmamakta olup bu konuda basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı