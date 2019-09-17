Adnan Oktar hakim karşısında: Tayyip Bey bizim evimize gelirdi, beni yakından tanır

17.09.2019 19:45

Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu 162'si tutuklu 238 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması bugün Silivri Cezaevi Kampüsü'nde başladı. Oktar savunmasında Ak Parti hükümetini desteklediği için İngiliz derin devletinin kendisini hedef aldığını söyledi.



İlk kez hakim karşısına çıkan Oktar, İngiliz derin devletinin "Erdoğan hükümetini hedef aldığını" kendisinin ise "Erdoğan'ı desteklediğini" belirtti. Euronews.com'da Görüntüle