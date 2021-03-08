Adliyede otoparkında kafasına bariyer çarpan yaşlı adam yaralandı
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Adliyede otoparkında kafasına bariyer çarpan yaşlı adam yaralandı

08.03.2021 12:25 | Son Güncelleme: 08.03.2021 12:30
Adliyede otoparkında kafasına bariyer çarpan yaşlı adam yaralandı

Samsun'da adliyenin otopark çıkışındaki elektronik bariyeri geçerken kafasına çarpan yaşlı adam yaralandı.

Samsun'da adliyenin otopark çıkışındaki elektronik bariyeri geçerken kafasına çarpan yaşlı adam yaralandı.

Olay, Samsun Adliyesi özel otoparkı çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir işi için adliyeye giden 73 yaşındaki H.Y., araç geçtikten sonra kalkan bariyeri fark etmeyerek araç yolundan ilerlerken kapanan elektronik bariyer kafasına çarptı. Kafası kanayan ve yaralanan yaşlı adam için ambulans istendi. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla müdahalelere edilen H.Y. hastaneye gitmek istemedi. H.Y. kafası pansuman yapıldıktan sonra ambulanstan inip işleri için adliye binasına gitti. - SAMSUN

Adliyede otoparkında kafasına bariyer çarpan yaşlı adam yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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