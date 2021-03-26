Son dakika haberi | ADLİYE ÖNÜNDE BOĞAZİÇİ GÖZALTILARI İÇİN YAPILAN EYLEME MÜDAHALE ÇOK SAYIDA GÖZALTI
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Son dakika haberi | ADLİYE ÖNÜNDE BOĞAZİÇİ GÖZALTILARI İÇİN YAPILAN EYLEME MÜDAHALE ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde dün gözaltına alınan öğrencilere destek olmak isteyen bir grup öğrenci Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde izinsiz gösteri yapmak istedi.

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BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde dün gözaltına alınan öğrencilere destek olmak isteyen bir grup öğrenci Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önünde izinsiz gösteri yapmak istedi. Öğrencilere müdahalede bulunan polis ekipleri birçok göstericiyi gözaltına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde hakkında soruşturma açılan bir kadın öğrenciye destek vermek için bir araya gelen öğrencilerden bazıları dün üniversitenin olduğu yerleşkede gözaltına alınmıştı. Gözaltıları protesto etmek isteyen bir grup öğrenci bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önündeki meydanda izinsiz gösteri yapmak istedi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı meydanda eylem yapmak isteyen öğrencilere müdahalede bulunan polis birçok göstericiyi gözaltına aldı.

Son dakika haberi | ADLİYE ÖNÜNDE BOĞAZİÇİ GÖZALTILARI İÇİN YAPILAN EYLEME MÜDAHALE ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Son dakika haberi | ADLİYE ÖNÜNDE BOĞAZİÇİ GÖZALTILARI İÇİN YAPILAN EYLEME MÜDAHALE ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Son dakika haberi | ADLİYE ÖNÜNDE BOĞAZİÇİ GÖZALTILARI İÇİN YAPILAN EYLEME MÜDAHALE ÇOK SAYIDA GÖZALTI
Son dakika haberi | ADLİYE ÖNÜNDE BOĞAZİÇİ GÖZALTILARI İÇİN YAPILAN EYLEME MÜDAHALE ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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