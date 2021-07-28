Adli tatil ne zaman bitecek? İşte 2021 Adli Tatili'nin sona ereceği tarih! Adli tatil başladı mı, ne zaman bitecek?

Her yıl uygulanan adli tatil boyunca görev alan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan veya acil nitelikli davalar için görev almaktadır. Diğer davalar ise yeni adli yıla kadar bekleyecek. Peki, Adli tatil ne zaman bitecek? İşte 2021 Adli Tatili'nin sona ereceği tarih!

Yargının toplu izini olarak nitelendirilen Adli Tatil'in sona ereceği tarih yargı ve mahkemede işleri olan vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Birçok vatandaş internette "Adli tatil ne zaman bitecek? Adili tatil ne zaman sona erecek" gibi soruların cevabını aratmakta. İşte Adli tatilin sona ereceği tarih

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTECEK?

Yargı çalışanlarının toplu izne çıktığı adil tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılmakta. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde yer alan: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl bir Eylülde başlar." ifadeleri ne göre adli tatil 31 Ağustos 2021 tarihinde sona erecek.

Bu tarihe kadar nöbetçi mahkemeler görev alacak ve sadece tutuklusu olan ya da acil nitelikli davalar için görev alacaktır.

Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak. Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayacak.

Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.