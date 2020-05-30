ADIYAMAN Yolda bulduğu parayı polise teslim etti
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ADIYAMAN Yolda bulduğu parayı polise teslim etti

Yolda bulduğu parayı polise teslim ettiADIYAMAN'da, Mehmet Yıldırım yolda bulduğu 300 lirayı polis ekiplerine teslim etti.

30.05.2020 23:12 | Son Güncelleme: 30.05.2020 23:16

Yolda bulduğu parayı polise teslim etti

ADIYAMAN'da, Mehmet Yıldırım yolda bulduğu 300 lirayı polis ekiplerine teslim etti.

Akşam saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde evine gitmek için yürüyen Mehmet Yıldırım kaldırımda 300 lira para buldu. Çevresindekilere para kaybedip kaybetmediklerini soran Yıldırım, sahibine ulaşamayınca parayı polis ekiplerine teslim etti. Polis, ise duyarlıd davranışından dolayı Yıldırım'a teşekkür etti.

ADIYAMAN Yolda bulduğu parayı polise teslim etti

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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