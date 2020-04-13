ADIYAMAN Yaşlı kadın bayram ikramiyesini bağışladı
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Recep Tayyip Erdoğan, Rabia Kaya, Güncel

ADIYAMAN Yaşlı kadın bayram ikramiyesini bağışladı

Yaşlı kadın bayram ikramiyesini bağışladıADIYAMAN'da, Rabia Kaya (74) emekliler için verilen bin lira bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

13.04.2020 14:43 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:46
ADIYAMAN Yaşlı kadın bayram ikramiyesini bağışladı

Yaşlı kadın bayram ikramiyesini bağışladı

ADIYAMAN'da, Rabia Kaya (74) emekliler için verilen bin lira bayram ikramiyesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Koronavirüs salgını sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan 'Biz bize yeteriz Türkiyem' kampanyasına Adıyaman merkeze bağlı Bebek köyünde oturan Rabia Kaya, bin lira bayram ikramiyesini bağışlayarak katıldı. Koranavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan Rabia Kaya, bin lira bayram ikramiyesini oğlu Nevzat Kaya aracılığıyla kampanya hesabına yatırdı.

ADIYAMAN Yaşlı kadın bayram ikramiyesini bağışladı

Kaynak: DHA

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