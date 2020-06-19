Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevine başladı
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Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevine başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman Valisi olarak atanan Mahmut Çuhadar, görevine başladı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar görevine başladı
19.06.2020 12:28 | Son Güncelleme: 19.06.2020 12:50

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Adıyaman Valisi olarak atanan Mahmut Çuhadar, görevine başladı.

Valilik önünde il protokolü tarafından karşılanan Çuhadar, yaptığı açıklamada, kentin adını her yerde duyurmak istediklerini söyledi.

Bunu ekip çalışmasıyla gerçekleştireceklerini anlatan Çuhadar, şöyle konuştu:

"Adıyamanlı hemşerilerimizin can ve mal güvenliği ile kamu sağlığı elbetteki öncelik vereceğimiz hususlar olacaktır. Bu bağlamda Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirler aksatılmadan uygulanmaya devam edilecek ve yayılmayı engelleyecek ek tedbirler gerekirse değerlendirilecektir."

Çuhadar, öncelikleri arasında çocukların ve gençlerin iyi yetiştirilmesi olduğunu belirterek, "Ülkemizin geleceği gençlere yatırım alanında çalışmalar yapılacak, milli manevi değerlere sahip gençler yetiştirmek için projeler yürütülecektir." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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