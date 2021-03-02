Adıyaman turizmine katkı sağlayacak tarihi Tuz Han'ın restorasyonunda sona gelindi

Adıyaman'da 1800'lü yılların başında inşa edilen, uzun yıllar süren kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından restorasyon çalışmalarına başlanan Tuz Hanı, kent turizmine katkı sağlayacak hale getirildi.

Kommagene Krallığı başta olmak üzere birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'da, turistik değerlerin gelecek kuşaklara aktarılmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Birçok yerli ve yabancı turistin alışveriş yapmak için gezdiği tarihi Oturakçılar Pazarı içerisinde yer alan Tuz Hanı'nda, yaklaşık 15 yıllık kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla başlatılan restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

Yaklaşık 200 yıllık tarihiyle ziyaretçilerine farklı bir atmosfer sunması hedeflenen handa, otel odaları, resepsiyon, dükkanlar, sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere geniş avlu ve 2 katlı restoran yer alıyor.

"Aslına uygun olarak restore edilmiş durumda"

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AA muhabirine, tarihi Tuz Hanı'nın kent için önemli bir eser olduğunu söyledi.

Anıtlar Kurulu kararıyla restorasyon için 2018 yılında ihaleye çıkıldığını, bir yıl sonra da çalışmaların başladığını anımsatan Çuhadar, "Bu ay teslim alacağımız yapıyla kentimize önemli bir tesis kazandırmış olacağız. Yapı aslına uygun olarak restore edilmiş durumda." dedi.

Çuhadar, çalışmalara İl Özel İdaresinin de katkı sağladığını anlatarak, "Kültür ve Turizm Bakanlığımızın katkılarıyla toplamda 7 milyon 100 bin lira tutarında ödeme gerçekleştirildi. Yapının fiziki gerçekleştirme oranı yüzde 95'e ulaştı." diye konuştu.

Hanın turizme olduğu kadar ticarete de katkı sağlayacağını aktaran Çuhudar, şunları söyledi:

"Han içerisinde iç alanda 16, dış cephesinde de 8 dükkan var. Dükkanların büyüklüğü 10 ile 18 metrekare olarak değişmekte. Ayrıca sosyal bir alan olarak kullanılacak geniş bir iç avlu, 2 katlı restoran, çok amaçlı salon, girişte resepsiyon var. Bu yaz itibariyle kullanılmak üzere turizme hizmet edeceğini düşündüğümüz ikinci katımızda toplam 40 yatak olacak şekilde 19 otel odamız var. İnşallah Adıyaman için hayırlı uğurlu olur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül