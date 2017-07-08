Adıyaman Sahte Kimliklerle Yakalanan Yolcu Minibüsü Şoför Gözaltında

Sahte kimliklerle yakalanan yolcu minibüsü şoför gözaltında



ADIYAMAN'da, sahte kimlik ve sürücü belgesiyle şehir içerisinde yolcu taşımacılığı minibüsün şoförü İbrahim Ateş gözaltına alındı.



Hocaömer Mahallesi'nde Esentepe Kooperatifi'ne bağlı 02 M 0091 plakalı yolcu minibüsünü durduran polis, sürücü İbrahim Ateş'in ehliyet ve ruhsatını kontrol etti. Yapılan incelemede Ateş'in sürücü belgesine alkollü araç kullandığı için el konulduğu belirlendi. 'İbrahim Erman Kaan' ismiyle sahte nüfus cüzdanı ve ehliyet kullandığı tespit edilen Ateş gözaltına alındı. Yolcuları indirilen minibüs ise emniyet otoparkına çekildi.