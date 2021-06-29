Adıyaman Jandarma Özel Harekat Timleri El-Bab'tan döndü
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Adıyaman Jandarma Özel Harekat Timleri El-Bab'tan döndü

Adıyaman Jandarma Özel Harekat Timleri El-Bab'tan döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Adıyaman'dan 7 ay önce Suriye'nin El-Bab kentine giden Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli askerler birliklerine döndü.

Adıyaman'dan 7 ay önce Suriye'nin El-Bab kentine giden Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görevli askerler birliklerine döndü.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Adıyaman Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı (Hançerler) Suriye Barış Gücü görevi kapsamında 30 Kasım 2020 tarihinde Suriye El-Bab'a görevlendirilmişti. Yedi aylık görevin ardından askerler birliklerine döndü.

Türk Bayrakları ile karşılanan askeri İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Bilgihan Yeşilyurt, İl Jandarma Komutanlığı personeli ile aileler karşıladı. Karşılamada duygusal anlar yaşandı. - ADIYAMAN

Adıyaman Jandarma Özel Harekat Timleri El-Bab'tan döndü
Adıyaman Jandarma Özel Harekat Timleri El-Bab'tan döndü
Adıyaman Jandarma Özel Harekat Timleri El-Bab'tan döndü
Adıyaman Jandarma Özel Harekat Timleri El-Bab'tan döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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