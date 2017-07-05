Adıyaman Hüda-Par'lı Yavuz'un Annesi Defnedildi

Hüda-PAR'lı Yavuz'un annesi defnedildi



ADIYAMAN'ın Kahta İlçesinde oturan HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mehmet Yavuz'un annesi Şadiye Yavuz, tedavi gördüğü hastanede 63 yaşında hayatını kaybetti. Yavuz'un cenazesi, Kahta'da toprağa verildi.



Böbrek kanseri teşhisiyle 3 aydır Kahta Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Şadiye Yavuz, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Kahta Devlet Hastanesi'nden bugün alınan Yavuz için cenaze töreni düzenlendi. Celaleddin Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Mehmet Yavuz ile yakınları ve siyasi parti temsilcileri katıldı. Yavuz'un cenazesi, kıldırılan cenaze namazının ardından Oduncular Pazarı Mezarlığı'nda toprağa verildi.