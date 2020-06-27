ADIYAMAN Göçük altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı Göçük altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardıADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan belediye işçisi Hacı Aslan (36), mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Göçük altında kalan işçiyi arkadaşları kurtardı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, kanalizasyon çalışması sırasında toprak altında kalan belediye işçisi Hacı Aslan (36), mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Yavuz Selim Mahallesi'ndeki Kahta Devlet Hastanesi yakınında kanalizasyon çalışması yapıldığı sırasında göçük meydana geldi. Bu sırada inşaat alanında olan belediye işçisi Hacı Aslan, göçük altında kaldı. Vücudunun yarısı göçük altında kalan Aslan'ı alanda çalışan diğer işçiler kurtardı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Aslan'ı Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayı duyarak hastaneye giden Kahta Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Turan, işçinin durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA