Adıyaman'da Trafik Kazası: 9 Yaralı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 9 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şenaz Tanrıverdi idaresindeki 27 BAP 72 plakalı otomobil ile Mehmet Fehmi Özden idaresindeki 09 FE 466 plakalı otomobil, Gölbaşı ilçesine bağlı Yarbaşı Köyü'nde çarpıştı.



Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Zeynep Tamer (2), Gül Nihal Tamer, Ahmet Yusuf Tamer, Muhammet Hüseyin Tamer, Güler Özden, Zahide Karakuyu ve Fatma Kaygusuz yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Durumu ağır olan Zeynep Tamer'in Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.