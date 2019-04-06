Adıyaman'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Mehmet Ateş idaresindeki 27 BL 541 plakalı otomobil, Kahta- Adıyaman kara yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada sürücü Ateş (36) ve otomobildeki Yunus Gören (23), Mehmet Ateş (35), Mehmet Ali Ateş (12) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA