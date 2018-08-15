Adıyaman'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Onur Karaca (28) idaresindeki 44 NP 815 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçeye bağlı Çatalağaç köyü yakınlarında şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Doğukan Karaköse (35) ve Enes Özer yaralandı.
Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.