Adıyaman'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
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Adıyaman'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

21.01.2021 17:53 | Son Güncelleme: 21.01.2021 17:57
Adıyaman'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ADIYAMAN'da, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Tutuk yaralandı, yanındaki Mustafa Baltacı ise öldü.

ADIYAMAN'da, TIR ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Tutuk yaralandı, yanındaki Mustafa Baltacı ise öldü. 

Kaza, öğleden sonra Çelikhan-Adıyaman karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Ramazan Tuluk yönetimindeki 02 ABD 429 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 02 HA 276 plakalı TIR kavşakta çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ramazan Tuluk ile yanında bulunan Mustafa Baltacı yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa Baltacı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Baltacı'nın cansız bedeni otopsi için morga konuldu.İsmi öğrenilemeyen TIR şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.


Adıyaman'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Adıyaman'da TIR ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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