Adıyaman'da pekmez kaynatılan kazana düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
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Adıyaman'da pekmez kaynatılan kazana düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'da pekmez kaynatılan kazana düşen 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde pekmez kaynatılan kazana düşen çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Şen köyünde yaşayan Elif Ada Elgazi (7), evin bahçesinde pekmez yapmak için kaynatılan kazanın içerisine aniden dengesini kaybetmesi sonucu düştü.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Elgazi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Pehlül

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