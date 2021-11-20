Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı Adıyaman-Çelikhan Karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman-Çelikhan Karayolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Vedat Sivritaş idaresindeki 44 ABM 414 plakalı Opel marka otomobil ile Mehmet Keskinkılıç idaresindeki 02 AAU 102 plakalı Opel marka otomobil, Çelikhan- Adıyaman Karayolunun 6. Kilometresinde bulunan Bulam (Kotur) Köprüsü üzerinde kafa kafaya çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Vedat Sivritaş, Mehmet Keskinkılıç ile otomobillerde bulunan Zeynep Keskinkılıç, Hümeyra Keskinkılıç, Ramazan Sivritaş ve Muhammed Sivritaş yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Adıyaman'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

İki araç kafa kafaya çarpıştı, facianın büyüklüğü görgü tanığının sözlerine yansıdı: Otomobil uçarak geldi

İki araç kafa kafaya çarpıştı, facianın büyüklüğü görgü tanığının sözlerine yansıdı: Otomobil uçarak geldi

 Bir yıl önce 4 kişiyi canından etmişti! Aynı otomobil, bu kez kendine mezar oldu

Bir yıl önce 4 kişiyi canından etmişti! Aynı otomobil, bu kez kendine mezar oldu

 Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı! İşe gitmek için bekleyen kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralı

Hızla durağa dalan otomobil dehşet saçtı! İşe gitmek için bekleyen kardeşlerden biri öldü, diğeri yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mikail Ölmez - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title