Adıyaman'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı
AA - İsmail Kaya - Güncel
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.
Ahmet Bilgin (22) idaresindeki 02 HP 977 plakalı otomobil, Kahta-Baraj yolunun 2. kilometresinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ahmet Acar (21), Uygar Vurgun (20) ve Erol Işık (22) yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.