Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralı
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Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralıAdıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

20.11.2019 19:42 | Son Güncelleme: 20.11.2019 19:43
Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralı

'da otomobil devrildi 2 yaralı

Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman-Kahta karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Zeynal Gici yönetimindeki 02 HD 812 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında bulunan Deniz Gici yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralıları ilk müdahalesinin arından ambulanslarla hastaneye kaldırdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Adıyaman'da otomobil devrildi 2 yaralı
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