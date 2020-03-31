Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor

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Usta öğreticilerin maske üretmesi Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in konuşması ADIYAMAN - Besni ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler kurulan atölyede günlük bin maske üretiyor.
31.03.2020 19:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:02
Usta öğreticilerin maske üretmesi
Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in konuşması ADIYAMAN - Besni ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler kurulan atölyede günlük bin maske üretiyor.
Kaynak: AA