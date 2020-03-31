Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri devam ediyor Usta öğreticilerin maske üretmesi Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in konuşması ADIYAMAN - Besni ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler kurulan atölyede günlük bin maske üretiyor.

Usta öğreticilerin maske üretmesi Besni İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Demirel'in konuşması ADIYAMAN - Besni ilçesinde de Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki usta öğreticiler kurulan atölyede günlük bin maske üretiyor. Kaynak: AA