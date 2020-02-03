Adıyaman'da kaynar süt kazanına düşen çocuk ağır yaralandı
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Adıyaman'da kaynar süt kazanına düşen çocuk ağır yaralandı

Adıyaman'da kaynayan sütün bulunduğu kazana düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

03.02.2020 17:02 | Son Güncelleme: 03.02.2020 17:34
Adıyaman'da kaynar süt kazanına düşen çocuk ağır yaralandı

'da kaynayan sütün bulunduğu kazana düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı köyünde oturan Akyüz ailesinin küçük çocuğu Mustafa Akyüz (2), evlerinin bahçesinde kaynayan sütün bulunduğu kazana düştü.

Vücudunda ağır yanıklar oluşan çocuk, ailesinin durumu bildirmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Akyüz'ün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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