Adıyaman'da kamyonet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı
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Adıyaman'da kamyonet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

09.10.2020 21:47 | Son Güncelleme: 09.10.2020 21:50
Adıyaman'da kamyonet ile traktör çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde kamyonet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, iki kişi yaralandı.

Enes Karakaş'ın kullandığı 02 MU 503 plakalı traktör ile Abdurrahman Erdoğan idaresindeki 02 HT 716 plakalı kamyonet, Kahta-Siverek kara yolu 10. kilometresinde çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

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