Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

07.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 07.12.2020 16:30
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Nurettin Delikanlı idaresindeki 02 AVV 947 plakalı otomobille Mustafa Çetinkaya yönetimindeki 38 EC 713 plakalı otomobil, Kahta Bölükyayla beldesi yolu tarihi Karakuş Tümülüs kavşağında çarpıştı.

Kazada sürücülerle otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Kaya

İlgili Haberler

Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
Ankara kara yoluna iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
ŞANLIURFA - Otomobil kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
İki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ivana Sert Aleyna Tilki Burcu Esmersoy Gonca Vuslateri
Spor Falcao Ersun Yanal Samet Aybaba Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Adana Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı - Adıyaman
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 16:32:53. #1.15#
title