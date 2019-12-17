Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
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Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

17.12.2019 09:26 | Son Güncelleme: 17.12.2019 09:26
Adıyaman'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

ADIYAMAN'ın ilçesinde iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün gece Atatürk Baraj Gölü yakınlarında meydana geldi. Kenan Yakan'ın kullandığı 33 F 2833 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Emiroğlu yönetimindeki 02 AF 994 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Suat Çoban ve Mehmet Alan yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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