Adıyaman'da İhtiyaç Sahipleri İçin Ücretsiz Giysi Mağazası
Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneğince ihtiyaç sahibi aileler için giyim mağazası açıldı.
Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneğince ihtiyaç sahibi aileler için giyim mağazası açıldı.
İhtiyaç sahipleri,Turgut Reis Mahallesi Eski Devlet Hastanesi karşısında açılan mağazadan beğendikleri giysileri ücretsiz alabilecek.
Mağazanın açılışında konuşan Adıyaman İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Mahmut İzci, bu hizmetin, derneğin genel merkezi ve Adıyamanlı bağışçıların desteğiyle yapıldığını söyledi.
İnci, hali hazırda 2 bin kişinin mağazadan giysi alabileceğini belirterek, "Tespit edilen aileler bugünden itibaren onlara verdiğimiz randevu günlerinde buraya gelip ihtiyaçları doğrultusunda ne lazımsa ücretsiz alacak." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA